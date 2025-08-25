Ayvalık, yüzyıllardır zeytinyağı üretimiyle tanınan, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Aivalos’un hikayesi de bu topraklarda, kimi 500 yılı aşkın zeytin ağaçlarında başlıyor. Ege’nin iklimiyle şekillenen zeytinler, Ekim – Ocak ayları arasında toplanıyor.

27°C’nin altında gerçekleştirilen soğuk sıkım tekniği sayesinde zeytinyağının aroması ve besin değerleri korunuyor. Hasat sonrası en geç dört saat içinde sıkıma alınan zeytinler, bu sayede doğallığını ve kalitesini yitirmeden sofralara taşınıyor.

Tesislerde güneş enerjisinden yararlanılıyor, su tüketimi minimuma indiriliyor ve zeytin atıkları yeniden değerlendirilerek toprağa kazandırılıyor.

Aivalos, artık zincir marketlerde de tüketicilere sunuluyor. Bu adım, markanın daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlayarak zeytinyağını günlük sofraların bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Aivalos, önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca Türkiye pazarında büyümeyi değil, aynı zamanda uluslararası pazarlara açılmayı da hedefliyor.