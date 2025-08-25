Bursalı otomotiv şirketinden dünya çapında ihracat

Bursa'da 1998 yılında kurulan Tekaydınlar Minibus Design firması, yolcu taşımacılığında kullanılan araçların üst yapı imalatını gerçekleştiriyor.

Otomotiv ana sanayi firmalarından aldıkları şasilerin üzerine kendi tasarımlarını uygulayan firma, üretiminin yüzde 100'ünü yurt dışına gönderiyor. Firma tasarladıkları minibüs ve midibüsleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Asya kıtasında 22 ülkeye ihraç ediyor. Gelecek bir yıllık siparişlerini alan firma, yılda yaklaşık 500 aracın tasarımını gerçekleştiriyor.

İki yıl önce bünyesinde AR-GE merkezi açarak elektrikli araç konusunda çalışmalarına yön veren firma, gelecek yıl, üreteceği yüzde 100 yerli elektrikli minibüsü hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına sunmayı hedefliyor.