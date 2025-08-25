"Terörsüz Türkiye süreci, Güneydoğu ekonomisini ikiye katlayabilir"

Güneydoğu Anadolu’nun toplam ihracatının yıllık yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Güneydoğu bugün belli konularda çok geride ise bunun nedeni terördür. Terör ortadan kalktığında bölgede çok önemli işler yapılabilir. Terörsüz Türkiye demek huzur demek, yatırım demek, başarılı işler demek. Bu süreç, ülkemize genel anlamda fayda sağlayacak; Güneydoğu’ya ise ekstra değer katacaktır. Huzur ortamı ve doğru yatırımlarla Güneydoğu ihracatı orta vadede 20-25 milyar dolar bandına çıkabilir” dedi.

Tarımsal üretim katlanarak artacak

Terör nedeniyle yıllardır ekilmeyen bakir toprakların yeniden devreye alınması halinde tarımsal üretimin katlanarak artabileceğini belirten Başkan Kileci “Pamukta Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı, buğdayda yüzde 18’i, mercimekte ise yüzde 90’ı bölgemizden karşılanıyor. Hayvancılık, bal ve organik tarımda da yeniden Türkiye’nin merkezi olabilecek potansiyele sahibiz. Doğru yönetildiğinde bu tablo ihracata milyarlarca dolarlık katma değer kazandıracaktır” dedi.

Lojistik maliyetleri düşecek

Doğru altyapı yatırımlarıyla Güneydoğu Türkiye’nin üretim ve ticaret üssü olma yolunda çok daha güçlü adımlar atacağının altını çizen Başkan Kileci sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Güneydoğu’da 11 organize sanayi bölgemizin büyük kısmının limanlarla doğrudan bağlantısı bulunmuyor. Bu da ihracatçımızın lojistikte önemli bir maliyet yüküyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Devam eden demiryolu projeleri tamamlandığında, lojistik maliyetlerimizde yüzde 15-20 oranında bir düşüş bekliyoruz. Bu gelişme yalnızca ihracatçımızın rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda dış ticaret hacmimize yılda en az 3-4 milyar dolar ek katkı sağlayacak.’’

Emek yoğun sektörler desteklenmeli

Hazır giyim, deri ve gıda işleme gibi emek yoğun sektörlerin bugüne kadar bölgenin ihracatının yüzde 35’ini oluşturduğunu ifade eden Başkan Kileci “Hazır giyimden tarımsal ürünlerin gıda tarafına kadar bugüne kadar bizi ayakta tutan sektörleri göz ardı etmemeliyiz. Bu alanlar çok önemli yatırımlar yaptı, çok değerli ihracatlar gerçekleştirdi. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk ihracatçısının varlığı varsa, bunda emek yoğun sektörlerdeki kalite, ürün çeşitliliği, fiyat ve güvenilirliğin büyük payı var. İhracatçımız pazar kazanmak için büyük fedakârlıklarda bulundu. Elbette bu sektörler değişim ve dönüşümün farkında, ancak milyarlarca dolarlık yatırımların olduğu bu alanların korunması ve desteklenmesi gerekiyor. Rekabet gücünü kaybettiğimiz noktalarda ise dönüşüm sürecinin zamana yayılması ve devlet tarafından desteklenmesi kritik önem taşıyor. Çünkü yeni büyüme dalgasının en önemli köprüsü yine bu sektörler olacak’’ dedi.

