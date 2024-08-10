Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'den (SASA) dün (9 Ağustos) KAP'a yapılan açıklamada bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi duyuruldu. Tarih 12 Ağustos 2024. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır.Sermaye artırımına ilişkin Kurul onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hak kullanımı başlangıç tarihi 12 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir.

