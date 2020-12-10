İttifak Holding, Selva Gıda’nın halka arzı için Gedik Yatırım ile aracılık sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

İttifak Holding bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin Halka Arzı için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan Aracılık Sözleşmesi hakkında KAP’a bildirimde bulundu.

İttifak Holding tarafından konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan bildirimde, ” Bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak; Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında “Halka Arza Aracılık Sözleşmesi” 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.