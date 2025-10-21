Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 yeni personel alacak! İşte kadro ve branş dağılımı

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde önemli bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde göreve başlayacak olan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin branş dağılımı şu şekilde belirlendi:
Uzman Doktor: 22 bin 983 kişi
Doktor: 3 bin 652 kişi
Sağlık Memuru: 25 kişi
Hemşire: 9 kişi
Ebe: 2 kişi
Sağlık Teknikeri: 1 kişi
Diyetisyen: 1 kişi
Toplamda 26 bin 673 personel, 2026 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev almaya başlayacak.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacağı kesinleşti.
Ancak, 2026 yılında yapılacak bu büyük personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.
Alımın yapılacağı takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak resmî başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netlik kazanacak. Kılavuzun ve dolayısıyla başvuru takviminin 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Adayların, resmî duyuruları yakından takip etmeleri gerekmektedir.