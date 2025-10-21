Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 yeni personel alacak! İşte kadro ve branş dağılımı

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacağı kesinleşti.

Ancak, 2026 yılında yapılacak bu büyük personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Alımın yapılacağı takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak resmî başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netlik kazanacak. Kılavuzun ve dolayısıyla başvuru takviminin 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Adayların, resmî duyuruları yakından takip etmeleri gerekmektedir.