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Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 166,66666) onayı almıştı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

06 Aralık 2024 | 17:43
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım işlemleri başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Aralık olarak belirlendi. 
Şirketten KAP'a şu bildirim yapıldı:
Şirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 1.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 2.500.000.000 adet pay karşılığı 2.500.000.000 TL artırılmak sureti ile 4.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurusu, Kurul tarafından 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanarak onaylanmış olduğundan bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 09.12.2024 tarihinde başlanacaktır.
 

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