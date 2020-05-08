Borsa İstanbul’da (BİST), 2020 ilk çeyrek bilanço dönemi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk çeyrek finansallarının son açıklama tarihi konsolide olmayan banka dışı şirketler için 1 Haziran, konsolide olanlar için ise 9 Haziran’a uzatıldı.

Bankalar ise konsolide olmayan sonuçlarını 15 Mayıs’a, konsolide sonuçlarını 15 Haziran’a kadar açıklayacak. Biz de net kâr beklentilerini araştırdık. Tablomuzda 45 şirkete ilişkin kâr tahminlerini görebilirsiniz. Aslında şirketler 2020’ye güçlü başladılar.

Faize duyarlı otomotiv, beyaz eşya ve konut gibi sektörlerde 2019 son çeyrekte başlayan toparlanma ilk iki ayda da etkili oldu. Bankalarda da şubat sonuna kadar faiz eğiliminin marjları desteklediği ve aktif kalitesinin güçlü seyrettiği görüldü.

Ancak koronavirüs salgını mart ortasından itibaren şirketleri ve sektörleri olumsuz etkilemeye başladı. İlk çeyrek bilançolarıyla ilgili beklenti, ocak ve şubat aylarındaki kuvvetli performansın ilk çeyrek sonuçlarını destekleyeceği ancak özellikle banka dışı şirketlerin bilançolarının salgının etkilerini daha fazla yansıtacağı yönünde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.