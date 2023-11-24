ARA
Bist 100
7894,85
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
28,8807
0,1848%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5368
0,1129%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
0,127%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,82
0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK Başkanı: Borsaya büyük şirketler geliyor

SPK Başkanı: Borsaya büyük şirketler geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti.

24 Kasım 2023 | 11:40
Son Güncellenme: 24 Kasım 2023 | 14:45
0
SPK Başkanı: Borsaya büyük şirketler geliyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından AA muhabirine açıklama yapan Gönül, finansal piyasaların dünyadaki hareketlerden etkilendiğini söyledi.

Borsaların da tüm gelişmelerinden etkilendiğini ifade eden Gönül, "Gördüğünüz gibi borsamız oldukça güçlü bir vaziyette. Borsamız dünya borsalarından pozitif ayrışarak devam ediyor. Borsa sabit getirili yatırım aracı değildir. Yatırımcıların, bütün riskleri göze almasını bekleriz. Borsadaki küçük yatırımcılar, her zaman yatırımcı mantığıyla bakmak ve yatırım yaptığı şirketlerin her detayını bilmek zorunda. Finansal okur yazarlığı düşük olan, bu konuda kendine güvenmeyen, sektörleri bilmeyen yatırımcıların profesyonellerden destek alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Büyük şirketler borsaya dahil olacak

Gönül, kısa zaman içerisinde 3 şirketin halka arzını onayladıklarını dile getirdi.

Şirketlerin halka arza ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Gönül, şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce şirketlerin halka arzında tereddütler yaşadığını çok görüyorduk. Son zamanlarda şirketler halka arzın ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlamaya ve öğrenmeye başladı. Gördüğümüz kadarıyla yatırımcı da borsaya girmeye devam ediyor. Özellikle son 2 yıldır borsada hem talep hem de arz konusunda ciddi bir talep var. Bu durumun 2024 yılında da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda şirketlerle yaptığımız genel görüşmelerle daha büyük halka arzlara hazırlıklar yapıyoruz, borsaya büyük şirketler geliyor. İnşallah bu şirketlerin halka arzlarını da başarıyla tamamlayacağız."

Halka arza giren şirketler daha büyüyerek istihdam sağlıyor

Gönül, halka arzların şirketlere önemli katkı sağladığını anlatarak "Şirketlerin halka arzlardan gelen finansı, büyümek ve daha fazla istihdam yaratmak için kullanmalarını tercih ediyoruz. Bu duruma ağırlık veriyoruz. Şirketler daha çok istihdam sağlıyor ve büyüyor. Halka arz ile büyümenin en iyi büyümelerden olduğuna inanıyoruz." dedi.

İlgili Haberler
“Almanya pazarına giriş yapacağız”
“Almanya pazarına giriş yapacağız”
Çinli otomobil devi amiral gemisi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Çinli otomobil devi amiral gemisi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
İşte AnadoluJet'in yeni adı ve logosu: Hedef 10 yılda 200 uçaklık filo
İşte AnadoluJet'in yeni adı ve logosu: Hedef 10 yılda 200 uçaklık filo
Faiz artışlarında devam mı tamam mı? Ekonomistlerden özel değerlendirmeler
Faiz artışlarında devam mı tamam mı? Ekonomistlerden özel değerlendirmeler
A1 Capital Yatırım'ın model portföyünde hangi 9 hisse var?
A1 Capital Yatırım'ın model portföyünde hangi 9 hisse var?
0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,82 0,32%
  • ALTIN ONS 1995,45 0,12%
  • BIST 100 7894,85 -0,05%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8807 0,1848%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5368 0,1129%
  • EURO/USD 1,0919 0,127%
  • INGILIZ STERLINI 1,2574 0,31673%
  • JAPON YENI 149,534 -0,026%
  • KANADA DOLARI 1,3679 -0,12449%
  • RUS RUBLESI 88,8225 0,2794%
Günün En Çok Okunanları
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
GERİ
İLERİ
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL