Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini artık öğrenebiliyor.

HMGS/2 ile 2025-İYÖS Sınav Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgeleri’ni, 18 Eylül 2025 Perşembe saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilir.

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

ÖSYM, sınavlar için adaylara önemli bir hatırlatma yaptı. Buna göre, 28 Eylül’de yapılacak sınavlar için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı. Bu nedenle adayların, sınav günü zamanında sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.