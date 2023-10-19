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  • SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi

SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 19 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

19 Ekim 2023 | 21:31
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SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi

SPK bülteninde, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Ferudun Çavuşer, Fatih Mehmet Tuğlu, Elçin Yalçın, Oğuz Erel, Erdinç Atalay, Necmi Kaan Çavuşer, İsmail Özdemir, Ahmet Çölgeçen, İbrahim Ethem İçten, Asuman Kavak, Serdar Tunç, Pınar Erel, Satı Demircioğlu, Dursun Baranlı, Ahmet Kazan, Tarık Altınışık, Tolga Yalçınkaya, Serkan Tosun ve Atilla Uzunömeroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. AA

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