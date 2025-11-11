VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2015 VGM burs sonuç tarihi belli oldu mu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan burs başvuruları süreci tamamlandı. Başvurular, belirtildiği gibi 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, yüz binlerce öğrenci ve veli, VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekleniyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuru sonuçlarının açıklanma sürecine dair önemli bir bilgi paylaşıldı.

Kesin Tarih: VGM, yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tarih henüz paylaşmadı.

Değerlendirme Başlangıcı: Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Bu durum, VGM sonuçlarının KYK'dan sonra geleceği anlamına gelmektedir.

Sonuç Kanalı: Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr resmi internet adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Bu bilgi doğrultusunda, öğrencilerin öncelikle KYK burs sonuçlarını takip etmeleri ve ardından VGM'nin sonuç duyurusunu beklemeleri gerekmektedir.

2025 VGM Burs Miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere sağlanan karşılıksız burs ve eğitim yardımlarının 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan aylık ücretleri belirlenmiştir.

Bu miktarlar, 2025 yılı Ocak ayından itibaren öğrencilere ödenen güncel aylık tutarlardır.

2025 VGM Burs Miktarları