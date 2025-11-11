Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Gözler İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarında

ARA
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların 13 Ekim'de sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi alımların kaderini belirleyecek olan kura çekimi tarihine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?


Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar kura çekilişi için geri sayıma geçmiş durumda. Alım yapılacak personel sayısının 4 katı kadar aday, kura çekilişine dahil edilecek.

 

 

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 

Tarih12 Kasım 2025 Çarşamba
Saat Aralığı09.00 - 18.00 arası
YerAnkara
Canlı YayınSağlık Bakanlığı ve İŞKUR YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
Sonuç İlanıAsil ve yedek isim listeleri kura sonrası iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

 

Kura Sonrası Belge Teslimi ve Yedek Aday Süreci

Belge Teslimi: Kura çekimi sonucunda asil olarak yerleştirme hakkı kazanan adayların, atamalarının yapılabilmesi için Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Yedek Adayların Devreye Girmesi: Aşağıdaki durumlarda yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir:

Asil adayın belge teslimi için başvuru yapmaması.

Belirlenen süre içerisinde müracaat etmemesi.

Başvuru esnasında belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi.

Ataması yapıldığı halde farklı sebeplerle göreve başlamaması.

Bu süreç, asil listedeki boşlukların yedek listeden hızla doldurulmasını ve personel alımının tamamlanmasını sağlayacaktır.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1.948

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) 572

KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE) 244

TOPLAM 2.764
