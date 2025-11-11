Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Gözler İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarında

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar kura çekilişi için geri sayıma geçmiş durumda. Alım yapılacak personel sayısının 4 katı kadar aday, kura çekilişine dahil edilecek.
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
|Detay
|Bilgi
|Tarih
|12 Kasım 2025 Çarşamba
|Saat Aralığı
|09.00 - 18.00 arası
|Yer
|Ankara
|Canlı Yayın
|Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
|Sonuç İlanı
|Asil ve yedek isim listeleri kura sonrası iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Kura Sonrası Belge Teslimi ve Yedek Aday Süreci
Belge Teslimi: Kura çekimi sonucunda asil olarak yerleştirme hakkı kazanan adayların, atamalarının yapılabilmesi için Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Yedek Adayların Devreye Girmesi: Aşağıdaki durumlarda yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir:
Asil adayın belge teslimi için başvuru yapmaması.
Belirlenen süre içerisinde müracaat etmemesi.
Başvuru esnasında belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi.
Ataması yapıldığı halde farklı sebeplerle göreve başlamaması.
Bu süreç, asil listedeki boşlukların yedek listeden hızla doldurulmasını ve personel alımının tamamlanmasını sağlayacaktır.