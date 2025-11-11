MKE 410 personel alımı başvuruları ne zaman? MKE KPSS şartsız 410 personel alımı şartları

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik önemli bir adım atarak, KPSS puan şartı aranmaksızın toplam 410 sürekli personel alımı yapacağını resmi duyuru ile açıkladı.

MKE İşçi Alımı Detayları

Başvuru Kanalı: Başvurular, İŞKUR'un e-Şube adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılmaktadır.

İstihdam Statüsü: İşe alınacak personel, "Saat Ücretli (Mavi Yaka) Çalışan Aday Havuzu" oluşturulmak üzere mavi yakalı işçi statüsünde istihdam edilecektir.

Çalışma Yerleri: Personel alımı, MKE'nin aşağıdaki illerde bulunan iş yerlerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır:

Samsun

Ankara

Kırıkkale

Çankırı

Kırşehir

MKE'nin Açıklaması:

"Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin Samsun, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir illerinde bulunan iş yerlerimizde oluşan iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için 'Saat Ücretli (Mavi Yaka) Çalışan Aday Havuzu' oluşturulacaktır."

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), KPSS şartı aramadan yapacağı 410 mavi yaka işçi alımında istihdam edeceği 6 farklı kadroya ait kontenjan, eğitim ve özel şartları detaylıca açıkladı.

İşte MKE'nin İŞKUR üzerinden alım yaptığı kadrolar, kontenjanlar ve temel nitelikler:

MKE KPSS Şartsız 410 İşçi Alımı Kadro Dağılımı ve Şartları

Kadro Kontenjan Çalıştırılacağı Meslek Adı Eğitim/Mezuniyet Şartı Önemli Özel Şartlar İŞKUR İlan No Kaynakçı 25 ÇELİK VE PİRİNÇ ÜRETİM ÇALIŞANI Teknik/Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Metal Teknolojisi/Metalürji Teknolojisi) veya Ustalık Belgesi. Çelik ve Pirinç üretiminde deneyim, tercihen oksi-asetilen, elektrik ark, gazaltı, argon vb. kaynak konularında tecrübe. 00009294718 Tesisat Teknisyeni 30 TESİS BAKIM ÇALIŞANI (Sıhhi Tesisat, İklimlendirme) Tesisat Teknolojisi bölümü mezunu (Lise/MYO) veya Ustalık Belgesi. Doğalgaz, sıhhi tesisat, ısıtma sistemleri, kompresörler, pnömatik hava hatları süreçlerinde tecrübe. 00009294660 Elektrik-Elektronik Teknisyeni 30 ELEKTRİK/ ELEKTRONİK BAKIM ÇALIŞANI Elektrik/Elektronik Teknolojisi alanından mezun (Lise/MYO) veya Ustalık Belgesi. Avometre, elektriksel ölçüm araçları, PLC sistemlerine hâkimiyet. İlanda verilmemiş Kimya Proses Teknisyeni 150 KİMYA PROSESLERİ OPERATÖRÜ Kimya Teknolojisi alanından mezun (Lise/MYO) veya Ustalık Belgesi. Kimya Prosesleri Operatörlüğü alanında bilgi ve deneyim. 00009294593 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 25 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON OPERATÖRÜ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından mezun (Lise/MYO) veya Ustalık Belgesi. Fabrika tezgâh arızaları, endüstriyel otomasyon bakım onarımı ve PLC sistemlerine hâkimiyet. 00009294643 Makine Teknisyeni 150 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ OPERATÖRÜ Makine Teknolojisi/Silah Teknikerliği bölümü mezunu (Lise/MYO) veya Ustalık Belgesi. CNC/NC, talaşlı imalat, montaj süreçlerine hâkimiyet, teknik resim okuma becerisi. İlanda verilmemiş

Ortak Başvuru ve Çalışma Şartları

Tüm kadrolar için ortak aranan temel şartlar şunlardır:

Çalışma İlleri: Samsun, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir.

Genel Şartlar: T.C. vatandaşı olmak, Adli Sicil ve Arşiv Kaydının bulunmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması.

Çalışma Düzeni: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek.

Sağlık: Ağır, tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıfında çalışabilmek.

Deneyim ve Not Şartı: İlgili alanda 5 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip adaylarda diploma notu şartı aranmayacaktır. 5 yılın altında deneyimi olan adaylarda ise mezuniyet notunun minimum 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Bu kadrolara başvurular, belirtilen İŞKUR ilan numaraları üzerinden esube.iskur.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

MKE personel a