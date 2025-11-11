500 bin sosyal konut projesi: Mardin’de TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
1 MARDİN'DE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Proje kapsamında Mardin’de 6 bin 357 konutun yapılması planlanıyor.
2 Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?
MARDİN
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|MARDİN
|MERKEZ
|MARDİN MERKEZ (ARTUKLU) 2500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|2500
|2
|MARDİN
|DARGEÇİT
|MARDİN DARGEÇİT 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|160
|3
|MARDİN
|DERİK
|MARDİN DERİK 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|4
|MARDİN
|MAZIDAĞI
|MARDİN MAZIDAĞI 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|5
|MARDİN
|MİDYAT
|MARDİN MİDYAT 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|6
|MARDİN
|NUSAYBİN
|MARDİN NUSAYBİN 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|7
|MARDİN
|ÖMERLİ
|MARDİN ÖMERLİ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|8
|MARDİN
|SAVUR
|MARDİN SAVUR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
4 BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?
Başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
5 KİMLERE NE KADAR KONTENJAN VAR?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5
Engelli vatandaşlarımız: %5
Emekli vatandaşlarımız: %20
3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10
Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20
Diğer alıcı adayları
6 GELİR ŞARTI NE KADAR?
İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
7 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
8 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.