AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Güz dönemi ara sınav sonucu sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz Dönemi Ara Sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam üç oturumda başarıyla tamamlandı. Şimdi tüm dikkatler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025 Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarına dair beklenti tarihi netleşmeye başladı.

Geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında, AUZEF vize sınav sonuçlarının 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

Öğrenciler, sonuçları İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi internet sitesi ve AUZEF Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden takip edebilecekler.

AUZEF AKSİS GİRİŞ EKRANI

AUZEF Soru İtiraz Süreci