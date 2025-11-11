ARA
  • AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Güz dönemi ara sınav sonucu sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Ara Sınavları (vize) başarıyla tamamlandı. On binlerce öğrencinin katıldığı bu sınavların ardından, tüm dikkatler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Güz dönemi ara sınav sonucu sorgulama


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz Dönemi Ara Sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam üç oturumda başarıyla tamamlandı. Şimdi tüm dikkatler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda. 

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025 Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) sonuçlarına dair beklenti tarihi netleşmeye başladı.

Geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında, AUZEF vize sınav sonuçlarının 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

Öğrenciler, sonuçları İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi internet sitesi ve AUZEF Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden takip edebilecekler.

AUZEF AKSİS GİRİŞ EKRANI

AUZEF Soru İtiraz Süreci

DetaySüreç Bilgisi
BaşlangıçSon sınav oturumunun tamamlanmasının hemen ardından soruların ilanı ile eş zamanlı başlayacaktır.
Süreİtirazlar, başlangıç tarihinden itibaren 2 iş günü içinde alınacaktır.
Sona ErmeBelirtilen 2 iş günlük süre tamamlandığında, soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacaktır.
İtiraz Kanalıİtirazlar sadece auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Bu sistem haricinde bildirilen itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Önemli Kuralİtiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası bilgilerinin mutlaka doğru ve eksiksiz olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

 

