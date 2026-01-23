Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu?

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için heyecanla beklenen kura tarihi için net bir tarih verilmedi. Ancak 5 milyondan fazla vatandaşın takip ettiği 500 bin sosyal konut projesinde Ankara etabı için kuraların Şubat ayında başlaması bekleniyor.