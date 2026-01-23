ARA
  • Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu?

Ankara'da TOKİ'nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında inşa edeceği 31 bin 73 konut için kura tarihi merak ediliyor. Peki Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu?


 5 milyondan fazla vatandaşın heyecanla takip ettiği "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için beklenen kura takvimi merak ediliyor.  

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için heyecanla beklenen kura tarihi için net bir tarih verilmedi. Ancak 5 milyondan fazla vatandaşın takip ettiği 500 bin sosyal konut projesinde Ankara etabı için kuraların Şubat ayında başlaması bekleniyor. 

 

 

İlçe Bazlı Konut Dağılımı

Ankara genelinde yapılacak 31 bin 73 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Proje BölgesiKonut Sayısı
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)21.780
Sincan (Temelli)4.000
Polatlı1.500
Beypazarı750
Çubuk / Elmadağ500 (her biri)
Kahramankazan / Nallıhan300 (her biri)
Çamlıdere / Şereflikoçhisar200 (her biri)
Kızılcahamam / Kalecik / Haymana / Ayaş / Akyurt150 (her biri)
Güdül (142), Bala (110), Evren (41)Kalan Diğer

TOKİ, kura çekimlerini kategori önceliğine göre (Şehit Aileleri, Engelliler, Emekliler, Gençler ve Diğer) gerçekleştirmektedir. Ankara’dan sonra büyükşehirlerdeki sürecin 6 Mart'ta İzmir ve 9-12 Mart tarihleri arasında İstanbul ile devam etmesi bekleniyor.
