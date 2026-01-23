Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu?

5 milyondan fazla vatandaşın heyecanla takip ettiği "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için beklenen kura takvimi merak ediliyor.
"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için heyecanla beklenen kura tarihi için net bir tarih verilmedi. Ancak 5 milyondan fazla vatandaşın takip ettiği 500 bin sosyal konut projesinde Ankara etabı için kuraların Şubat ayında başlaması bekleniyor.
İlçe Bazlı Konut Dağılımı
Ankara genelinde yapılacak 31 bin 73 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
|Proje Bölgesi
|Konut Sayısı
|Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)
|21.780
|Sincan (Temelli)
|4.000
|Polatlı
|1.500
|Beypazarı
|750
|Çubuk / Elmadağ
|500 (her biri)
|Kahramankazan / Nallıhan
|300 (her biri)
|Çamlıdere / Şereflikoçhisar
|200 (her biri)
|Kızılcahamam / Kalecik / Haymana / Ayaş / Akyurt
|150 (her biri)
|Güdül (142), Bala (110), Evren (41)
|Kalan Diğer