ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 119. Dönem ÖGG sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 2026 yılına ait Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimini resmi olarak yayımladı. Yılın merakla beklenen ilk sınavı olan 119. Dönem Temel Eğitim ve 95. Dönem Yenileme Eğitimi sınavına dair tüm kritik tarihler netleşti.

2026 Yılının İlk ÖGG Sınavı (119. Dönem)

Sınav Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar

Sınav Saati: 10:00

Eğitim Bitiş Tarihi: Bu sınava katılabilmek için adayların temel veya yenileme eğitimlerini en geç 16 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekiyordu.

2026 Yılı Tüm Sınav Takvimi

EGM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 yılında toplam 6 sınav yapılacaktır:

Sınav Dönemi Sınav Tarihi Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih 119. Temel / 95. Yenileme 22 Şubat 2026 16 Ocak 2026 120. Temel / 96. Yenileme 3 Mayıs 2026 13 Mart 2026 121. Temel / 97. Yenileme 5 Temmuz 2026 22 Mayıs 2026 122. Temel / 98. Yenileme 29 Ağustos 2026 24 Temmuz 2026 123. Temel / 99. Yenileme 24 Ekim 2026 18 Eylül 2026 124. Temel / 100. Yenileme 27 Aralık 2026 13 Kasım 2026

Başvuru ve Sınav Süreci Notları

Giriş Belgesi: Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET) üzerinden veya eğitim alınan kurumlar aracılığıyla erişime açılmaktadır.

Soru Sayısı: Temel eğitim sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru ve silahlı adaylar için ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu sorulmaktadır.

Sonuçlar: Sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden sonraki 2 hafta içinde EGM'nin resmi internet sitesinden ilan edilmektedir.