Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, yılın ilk sınavı olan 119. Dönem Temel Eğitim ve 95. Dönem Yenileme Eğitimi sınav tarihi netleşti. Peki ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 119. Dönem ÖGG sınav tarihi


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 2026 yılına ait Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimini resmi olarak yayımladı. Yılın merakla beklenen ilk sınavı olan 119. Dönem Temel Eğitim ve 95. Dönem Yenileme Eğitimi sınavına dair tüm kritik tarihler netleşti.

2026 Yılının İlk ÖGG Sınavı (119. Dönem)

Sınav Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar

Sınav Saati: 10:00

Eğitim Bitiş Tarihi: Bu sınava katılabilmek için adayların temel veya yenileme eğitimlerini en geç 16 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekiyordu.

2026 Yılı Tüm Sınav Takvimi

EGM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 yılında toplam 6 sınav yapılacaktır:

Sınav DönemiSınav TarihiEğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih
119. Temel / 95. Yenileme22 Şubat 202616 Ocak 2026
120. Temel / 96. Yenileme3 Mayıs 202613 Mart 2026
121. Temel / 97. Yenileme5 Temmuz 202622 Mayıs 2026
122. Temel / 98. Yenileme29 Ağustos 202624 Temmuz 2026
123. Temel / 99. Yenileme24 Ekim 202618 Eylül 2026
124. Temel / 100. Yenileme27 Aralık 202613 Kasım 2026

Başvuru ve Sınav Süreci Notları

Giriş Belgesi: Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET) üzerinden veya eğitim alınan kurumlar aracılığıyla erişime açılmaktadır.

Soru Sayısı: Temel eğitim sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru ve silahlı adaylar için ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu sorulmaktadır.

Sonuçlar: Sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden sonraki 2 hafta içinde EGM'nin resmi internet sitesinden ilan edilmektedir.

