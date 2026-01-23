ARA
  • Ocak 2026 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

2026 yılının ilk ekonomik verisi olacak olan Ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki Ocak 2026 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi ne yönde?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, Şubat ayı kira artış oranlarından piyasa beklentilerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyecek. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, yılın ilk ayına dair beklentilerin şekillendiğini gösteriyor. 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde, ekonomideki temel göstergelere dair tahminler netleşmiş durumda.

Enflasyon Beklentilerindeki Değişim

Ocak Ayı Beklentisi: Bir önceki anket döneminde %3,44 olan aylık TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde %3,76'ya yükseldi. Bu durum, yılın ilk ayında fiyatlamalarda yukarı yönlü bir hareket beklendiğini gösteriyor.

Yıl Sonu Tahmini: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinde sınırlı bir iyileşme görülerek, oran %23,35’ten %23,23'e geriledi.

Uzun Vadeli Görünüm: 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %22,20'ye, 24 ay sonrası beklentisi ise %16,94'e düşerek dezenflasyon sürecine dair inancın korunduğuna işaret etti.

 

 

Döviz Kuru ve Faiz Beklentileri

Dolar/TL Beklentisi: Katılımcıların 2026 yıl sonu için dolar kuru tahmini 51,1693 olarak belirlenirken, 12 ay sonrası için bu rakam 51,8879 oldu.

Faiz Beklentisi: TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi %42,50 seviyesinde sabit kaldı.
