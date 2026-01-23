YÖKDİL başvurusu son gün ne zaman? 2026 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

Sınav Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Soru ve Süre: Adaylara 80 soru için 180 dakika süre tanınacaktır.

Alan Seçimi: YÖKDİL; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri olmak üzere üç ayrı alanda yapılmaktadır. Başvuru sırasında doğru alanı seçtiğinizden emin olmalısınız.

Geçerlilik: YÖKDİL puanı, akademik kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) başvurularda ve lisansüstü eğitim girişlerinde süresiz (veya ilgili kurumun belirlediği süre boyunca) geçerlidir.