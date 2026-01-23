ARA
  • YÖKDİL başvurusu son gün ne zaman? 2026 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için başvuru süreci 8 Mart 2026 tarihinde başlamıştı. Peki YÖKDİL başvurusu son gün ne zaman? 2026 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için 8 Mart 2026 tarihinde başvuru süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, akademik kariyer hedefleyen adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler ve başvuru detayları şu şekildedir:

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri: 21 – 29 Ocak 2026

Sınav Tarihi: 8 Mart 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 8 Nisan 2026

Geç Başvuru Günü: 10 Şubat 2026 (Bu tarihte yapılan başvurularda ücret genellikle artırımlı alınmaktadır.)

Başvuru Detayları ve Ücret

Sınav Ücreti: 1200 TL

Başvuru Kanalları: Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS Mobil Uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de işlem yapılabilmektedir.

Ödeme: Sınav ücreti, başvuru süresi içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile veya kılavuzda belirtilen anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılmalıdır.

Sınav Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Soru ve Süre: Adaylara 80 soru için 180 dakika süre tanınacaktır.

Alan Seçimi: YÖKDİL; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri olmak üzere üç ayrı alanda yapılmaktadır. Başvuru sırasında doğru alanı seçtiğinizden emin olmalısınız.

Geçerlilik: YÖKDİL puanı, akademik kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) başvurularda ve lisansüstü eğitim girişlerinde süresiz (veya ilgili kurumun belirlediği süre boyunca) geçerlidir.
