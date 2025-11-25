Üniversite öğrencisi hava durumunu saniyeler içinde ileten sistem geliştirdi

Taha Şaş, okul arkadaşı sayesinde amatör telsizcilikle tanıştığını, bunu araştırırken ABD'de kullanılan ve devlet ağına bağlı olan resmi hava durumu uyarı sistemi NOAA Weather'ı gördüğünü, bundan yola çıkarak böyle bir sistem hazırladığını söyledi.

Şaş ayrıca, üç haftalık çalışma sonucu ortaya çıkan projeyi altı ay önce 5 katlı apartmanın çatısına kurduğunu ve sağlıklı veriler aldığını da kaydetti.