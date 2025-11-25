Titanik'te birlikte ölmeyi seçtiler: Bir hatıraları rekor fiyata satıldı

CNN'in haberine göre Oscar ödüllü 1997 yapımı James Cameron filmi 'Titanic'te de yer alan çift, filika için kendilerine yer teklif edilmesine rağmen birbirlerinden ayrılmayı reddettiler.

New York’taki ünlü Macy’s mağazasının ortak sahibi olan Isidor’un cesedi daha sonra bulundu, ancak eşi Ida’nın bedeni asla bulunamadı. Şimdi, dünyanın en ünlü denizcilik felaketinden bir yüzyıldan fazla zaman sonra, Isidor’un o sırada üzerinde olan altın cep saati rekor bir fiyata açık artırmada satıldı.

Çift, Titanic battığında, Almanya’daki memleketlerinden ABD’ye eve dönmek için yolculuk ediyordu. Cumartesi günü İngiltere’de düzenlenen müzayedede, tarihi saat 1,78 milyon sterline (2,34 milyon dolar) alıcı bularak şimdiye kadar satılan en değerli Titanic hatırası unvanını aldı.

Saatin üzerinde Isidor’un baş harfleriyle birlikte 6 Şubat 1888 tarihi kazılı. Bu tarih hem 43. doğum günü hem de kardeşi Nathan ile birlikte Macy’s’te tam ortak oldukları yıldı.

1997 yapımı “Titanic”te Lew Palter ve Elsa Raven’ın canlandırdığı Straus çifti, gemi batarken yatakta birbirlerine sarılmış halde gösterilmişti. Gerçekte ise, Almanya’dan ABD’ye dönüş yolundaki bu çift, hayatta kalanların anlatımına göre gemi güvertesinde el ele dururken görülmüş; ardından bir dalga tarafından birlikte denize sürüklenmişlerdi.

Çifte sekiz numaralı filikaya binmeleri söylenmişti, ancak İngiltere Ulusal Arşivleri’ndeki belgelere göre Isidor, daha genç erkekler alınmazken kendisi de filikaya binmeyi reddetti. Bunun üzerine Ida da binmeyi reddederek şu sözleri söyledi: “Sen nereye gidersen, ben de oraya.”