Turizm amaçlı kiralamalarda yeni dönem: Yürürlüğe girdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 Aralık 2023’te yayımlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yeni bir düzenleme yaptı.

Buna göre, aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için tek izin belgesi düzenlenmesi durumunda aykırılık tespit edilmesi ve turizm amaçlı kiralama yapılan konuta ilişkin yanıltıcı reklam yapılması halinde tespit edilen aykırılıklar ile uygulanacak yaptırımlar hariç tek idari yaptırım kararı uygulanacağı kaydedildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan yönetmelikte, "Aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için tek izin belgesi düzenlenmesi durumunda; Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında aykırılık tespit edilmesi ve turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hâllerinde aynı aykırılığa ilişkin belge sahibine 9 uncu maddede belirlenen niteliklere ilişkin tespit edilen aykırılıklar ile uygulanacak yaptırımlar hariç tek idari yaptırım kararı uygulanır." ifadeleri kullanıldı.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.