  Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metrosu neden kapatıldı?

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metrosu neden kapatıldı?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro durakları ve hatlarında geçici düzenlemeye gidildi. Taksim tarafında işi olanlar "Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metrosu neden kapatıldı? " sorularına yanıt arıyor...


Son Güncellenme:
Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metrosu neden kapatıldı?

İstanbul'un en yoğun transfer noktalarından biri olan Taksim Meydanı çevresindeki ulaşım, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda geçici olarak kapatıldı. 

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15:00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak kısıtlamalar şunlar:

Taksim İstasyonu (M2 Metro Hattı): İşletmeye tamamen kapatılmıştır. Metro araçları bu istasyonda durmadan seferine devam edecektir.

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Hattın tamamı işletmeye kapalı olacaktır.

Şişhane İstasyonu (M2 Metro Hattı): İstasyon açık kalmakla birlikte, İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı tutulacaktır. Yolcular, istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanmaya devam edebilirler.

