TCMB açıkladı: Piyasanın yıl sonu enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Faiz beklentileri belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak açıklandı.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89TL iken, bu anket döneminde 52,39TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme tahminleri

GSYH Büyüme Beklentileri Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 olarak gerçekleşti.