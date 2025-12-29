Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Ocak'ta İstanbul, İzmir ve Ankara'da raylı sistem hatları ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 1 Ocak’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de, Bakanlığa bağlı kent için raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Son Güncellenme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Altunizade–Ferah Mahallesi–Çamlıca–Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı basın açıklamasında önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Uraloğlu, 1 Ocak'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.