Milli piyango için geri sayım: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin sahibini milyonlarca lira ile buluşturacak çekilişe kısa süre kala, çekiliş tarihi, canlı yayın bilgileri ve bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi ne zaman yapılacak, canlı yayınlanacak mı ve bilet fiyatları ne kadar?
İşte milyonların merakla beklediği Milli Piyango çekilişine dair tüm merak edilenler...
1 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tarihi belli oldu mu?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı düzenlenecek.
Çekilişte önce küçük ikramiyeler belirlenecek, büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise programın sonuna doğru yapılacak. Milli Piyango çekilişi saat 18.30’da başlayacak, büyük ikramiye çekilişi ise 23.15’te gerçekleştirilecek.
2 2026 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye tutarı ne kadar?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük rekor ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacağı duyuruldu.
3 Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL olarak açıklandı.
4 Sonuçlar nereden takip edilecek?
Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden takip edilebilecek.