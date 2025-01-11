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EgeYapı Avrupa GYO ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) halka arzı bu hafta tamamlanmıştı. Egeyapı paylarının ne zaman borsada işlem göreceği de bugün belli oldu.

11 Ocak 2025 | 00:06
Son Güncellenme: 11 Ocak 2025 | 00:17
EgeYapı Avrupa GYO ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları 14 Ocak'tan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 200.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 61.200.000 TL nominal değerli Şirket payları 14/01/2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL baz fiyat, "EGEGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

EGE YAPI HALKA ARZ SONUÇLARI

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 6 – 7 - 8 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşmişti. Halka arz sonuçları şöyle açıklanmıştı:

Halka arzda birim fiyat 15,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 61.200.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 918.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, Yurt İçi Yüksek
Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,72 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,15 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

EGE YAPI'DAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Yatırımcılardan yoğun bir talep aldık. Şirketimize yoğun ilgi gösteren 356.252 yatırımcıya firmamıza olan güvenleri için teşekkür ederiz. Yeni ortaklarımızla güçlenen şirketimizde yenilikçi ve katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi. 

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