ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,11 puan azalarak 9.910,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 12,64 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.013,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.865,74 puanı, en yüksek 10.038,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 9.910,61 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 134,31 puan ve yüzde 1,22 kayıpla 10.913,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi.

Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ GÜÇLÜ GELDİ

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyordu. Veri açıklandıktan sonra Bankanın mayıs ayındaki faiz indirim ihtimali yüzde 37'ye, hazirandaki faiz indirim ihtimali ise yüzde 55'e geriledi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de, İngiltere'de, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Çin'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, 2024 yılına ilişkin cari işlemler açığının ise 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

New York borsası ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de tahminleri aşan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda bu yıl temkinli adımlar atacağına dair beklentileri kuvvetlendirmesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 azalarak 42.471,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.872,65 puana​ ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 19.300,28 puana indi.

Fed'in para politikasında temkinli hareket edeceği yönündeki mesajları faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişeleri körüklerken pay piyasaları, bugün açıklanan istihdam verilerinin ardından güne negatif bir başlangıç yaptı.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

ANALİST YORUMU

Analistler, verilerin istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen yılı sağlam bir zeminde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayından önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam verilerinin ardından yüzde 4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,75 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi de veriler sonrası 109,27 seviyesine yükseldi.

Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri, geçen yılın son çeyreğinde şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10'u aşkın değer kazandı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ DÜŞÜŞTE

Öte yandan, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlar sürerken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Analistler, Los Angeles'taki yangınların ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabileceğini, etkilenen bölgelerdeki konut ve iş yerlerinin yüksek değerleri göz önüne alındığına sigortalı zararın milyarlarca dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers ile Chubb'ın hisseleri yüzde 2'nin, American International Group'un hisseleri yüzde 1'in, Allstate'in hisseleri yüzde 4'ün ve Mercury General'ın hisseleri yüzde 21'in üzerinde değer kaybetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 694 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 694 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 59 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi de yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,3108 lira, satışta 35,4523 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2674 lira, satışta 35,4087 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0270, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 157,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.