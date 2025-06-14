SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Polisan Holding (POLHO) yüzde 397,66330 oranında bedelsiz sermaye artırımı için kurula başvurmuştu. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 3.016.276.170 TL’si iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket’in mevcut 758.500.00 TL olan sermayesi, artırım sonrası 3.774.776.170 TL seviyesine çıkacak. Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz tarihini duyuracak.