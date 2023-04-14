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  • SPK'den CW Enerji ve Graınturk Tarım'ın halka arzına onay

SPK'den CW Enerji ve Graınturk Tarım'ın halka arzına onay

SPK'den CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Graınturk Tarım AŞ'nin halka arzına onay geldi.

14 Nisan 2023 | 01:23
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SPK'den CW Enerji ve Graınturk Tarım'ın halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Graınturk Tarım AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 108,60 liradan, Graınturk Tarım AŞ'nin 17,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

İmaş Makine Sanayi AŞ'nin 194 milyon 250 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına onay veren Kurul, Global Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon liralık, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 30 milyon liralık, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 250 milyon liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 175 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK, Global Yatırım Holding AŞ'ye ana ortağı olduğu Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemleri açıklamaması nedeniyle 209 bin 349 liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'ye ise şirketin yönetim kurulu başkanı tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan değerlendirmeler hakkında herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 1 milyon liralık idari para cezası uygulanması kararı verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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