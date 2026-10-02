Filiz, yeni marka kimliğini tanıttı

Anadolu’nun dört bir yanından özenle seçilen durum buğdaylarından ürettiği lezzetleri 52 yıldır sofralara taşıyan Filiz, marka kimliğini yeniledi. Filiz, 29 Eylül’de Tersane İstanbul’da gerçekleştirdiği özel etkinlikte yeni logosunu, ambalaj tasarımlarını, reklam filmini ve iletişim yaklaşımını tanıttı.

Filiz’in köklü geçmişini çağdaş bakış açısıyla buluşturan yeni logo, markanın dönüşümünü yansıtıyor. Markayla özdeşleşmiş kırmızı ambalajlar ise yeni haliyle Filiz’in ürün çeşitliliğini daha güçlü ve bütüncül biçimde sunarken, ürünleri görünür kılan ön yüzdeki pencere, tasarımı farklılaştırıyor.



Filiz, yeni iletişim döneminde “Olur mu Dersin?” yaklaşımıyla tüketicileri mutfakta Türk mutfağından farklı tatları Filiz ürünleriyle birleştirerek denemeye, alışılmış tariflere kendi dokunuşlarını katmaya ve yeni lezzetler keşfetmeye davet ediyor. Türk mutfağındaki her bir tarifin yaratıcılığa ilham verdiği düşüncesinden doğan bu yaklaşımla Filiz, tüketicilerin kendi yaratıcılıklarını ortaya koydukları mutfak anlarına eşlik etmeyi hedefliyor. Marka, Türk mutfağının gelecek nesillere taşınabilmesi adına, yerel malzemelerden ve geleneksel tariflerden aldığı ilhamı modern yorumlarla buluşturuyor ve makarnayı ana yemek olarak sunuyor.

Filiz’in yenilenen marka dünyasını ekranlara taşıyacak yeni reklam filmi etkinlikte davetlilerin beğenisine sunuldu. “Olur mu Dersin?” yaklaşımından ilhamla hazırlanan reklam filmi, mutfakta farklı fikirleri denemenin ve tariflere kişisel dokunuşlar katmanın ortaya çıkardığı benzersiz lezzetleri odağına alıyor. Filmde Filiz’in yenilenen logosu ve ambalaj tasarımları da izleyicilerle buluşuyor.

Markanın yenilenen dünyasının farklı deneyimlerle aktarıldığı gecede, Şef Deniz Murat Temel’in Filiz için hazırladığı özel menü de davetlilerle buluştu. Türk mutfağının farklı bölgelerinden ve geleneksel lezzetlerinden ilham alan özgün reçeteler, çağdaş dokunuşlarla sunuldu.

Davetlilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Barilla Türkiye Genel Müdürü Murat Koç konuşmasında; “Filiz olarak yarım asrı aşan yolculuğumuzda, Türkiye’nin sofralarında edindiğimiz güçlü bağın ve bize duyulan güvenin en büyük değerimiz olduğuna inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz marka dönüşümüyle geçmişimizden aldığımız gücü korurken, değişen tüketici beklentilerine ve yeni neslin yaşamına daha yakın, daha dinamik ve daha enerjik bir Filiz yaratıyoruz. Logomuzdan ambalajlarımıza, görsel dünyamızdan iletişim dilimize kadar markamızın kendini ifade etme biçimini yeniliyoruz; ancak toprağa, çiftçimize, kaliteye, Bolu’daki üretim gücümüze ve Türk mutfağına duyduğumuz bağlılık değişmiyor. Bu dönüşümü yalnızca bir tasarım değişikliği değil, Filiz’in önümüzdeki yıllardaki rolünü yeniden tanımlayan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Amacımız, Filiz’i yeni neslin yalnızca geçmişten hatırladığı bir marka değil, kendi hayatında ve mutfağında severek seçtiği, kendine yakın bulduğu çağdaş bir yol arkadaşı haline getirmek” dedi.

Barilla Pazarlama Direktörü Duygu Özer, Filiz’in yeni marka dönemine ilişkin konuşmasında; “52 yıllık Filiz’in en büyük gücü, biriktirdiği güvenle yeni şeyler denemeye cesaret edebilmesi. Yeni dönemimizi bu anlayışla şekillendirdik. Bizim için gençleşmek; merakımızı canlı tutmak, yeni fikirlere açık olmak ve ‘Olur mu dersin?’ diye sorabilmek. Makarna bunun için çok güzel bir alan açıyor; herkesi kendi zevkini, yaratıcılığını ve hikâyesini tabağına katmaya davet ediyor. Filiz’le bu merakı ve keşfetme heyecanını büyütmek istiyoruz. 52 yıldır sofralara eşlik eden markamızın, yeni fikirlerin ve yeni lezzetlerin de başlangıç noktası olmasını hedefliyoruz. Çünkü bazen yeni bir hikâye, mutfakta aklımıza gelen küçük bir fikirle başlar. Olur mu dersin? Belki de çok güzel olur.”

Filiz Pazarlama Müdürü İdil Cihangir Ölmez ise yeni marka kimliğinin ardındaki yaklaşımı aktardığı konuşmasında; “Bugünün tüketicisi bize çok net bir şey söylüyor. Mutfakta artık tek bir doğru yok. İnsanlar kusursuz tariflerin peşinden gitmekten çok, ellerindeki malzemelerle denemek, tarifleri kendi hayatlarına uyarlamak ve kendi lezzetlerini yaratmak istiyor. Biz de Filiz’in yeni dünyasını tam olarak bu özgürlük alanı üzerine kuruyoruz. Makarnayı yalnızca bir öğün ya da bir tarifin parçası olarak değil; herkesin kendi hikâyesini ve yaratıcılığını katabileceği bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Bu nedenle yeni Filiz, tüketicisine ne yapması gerektiğini söyleyen değil, ‘Sen de dene’ diyerek ona ilham veren, gerçek mutfaklara ve gerçek hayata eşlik eden bir marka olmayı hedefliyor. Çünkü bazen en güzel tarif, tarifi olmayan tarif değil midir? En güzel lezzet ise içine kendi hikâyemizi kattığımız lezzettir. ‘Olur mu Dersin?’ yaklaşımımız tam da bu bakış açısıyla mutfakta yaratıcılığın küçük bir merakla ve cesur bir adımla başladığı fikrinden doğdu. Tüketicilerimizi farklı lezzetleri bir araya getirmeye, tariflere kendi dokunuşlarını katmaya ve mutfaktaki yaratıcılıklarını özgürce ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.

Filiz’in yeni marka dönemini ekranlara taşıyan reklam filmi 29 Eylül itibarıyla izleyicilerle buluşacak olup yenilenen logo ve tasarımlara sahip Filiz ambalajları ise Ekim ayından itibaren raflarda yerini alacak. Filiz, yenilenen marka kimliğiyle 52 yıllık deneyimini geleceğe taşırken Türk mutfağından aldığı ilhamı yeni fikirlerle buluşturmaya devam edecek.

Filiz’in yeni döneminin kutlandığı davet, şarkıcı Emir Yargın’ın enerjik performansıyla renklendi. Müzik dünyasından Kubat ve Selin Geçit’in de katıldığı buluşma, samimi atmosferi ve keyifli akışıyla davetlilere müzik ve sohbetin bir arada olduğu özel bir akşam yaşattı.

