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İstanbul'da pazar günü bu yol trafiğe kapalı: 6 saat araç geçişi olmayacak

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da pazar günü bu yol trafiğe kapalı: 6 saat araç geçişi olmayacak

İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği kapsamında ulaşımda bazı düzenlemeler yapılacak. 4 Ekim Pazar günü kentte belirlenen bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

4 Ekim Pazar günü Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolu araç trafiğine kapatılacak.

Yol yaklaşık 6 saat trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre, trafik düzenlemesi sabahın erken saatlerinde uygulanmaya başlayacak. Etkinlik nedeniyle Yenikapı-Sarayburnu arasındaki güzergahta saat 06.00’dan itibaren araç geçişi durdurulacak.

Yolun yaklaşık 6 saat boyunca kapalı kalması ve saat 12.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açılması öngörülüyor.

Trafik akışı alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacak

Sahil yolunun araç trafiğine kapatılacağı saatlerde ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sürdürülecek. Bu nedenle pazar sabahı Yenikapı-Sarayburnu hattını kullanacak sürücülerin, yolculuklarını trafik düzenlemesini göz önünde bulundurarak planlamaları gerekecek.

"İstanbul'u Koşuyorum" parkurunun tamamlanmasının ardından sahil yolu yeniden araç geçişine açılacak.

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