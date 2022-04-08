Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ ile Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ’nin halka arzını onayladı.

SUWEN TEKSTİL VE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ’nin pay başına 18,5 liradan, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ’nin ise pay başına 4,50 liradan halka arzına onay verdi.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ’nin 3 milyar 500 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring AŞ’nin 1 milyar 275 milyon lira, Fiba Faktoring AŞ’nin 240 milyon lira, Kent Faktoring AŞ’nin 154 milyon lira, Yapı Kredi Finansal Kiralama AO’nun 4 milyar 500 milyon lira, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 1 milyar 200 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 700 milyon lira ve Denizbank AŞ’nin 3 milyar dolar borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 53 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.