Geçen hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yetkilileriyle bir araya geldi. Kavcıoğlu’nun toplantıda yerel paranın değerinin korunması, olası bir zorunlu karşılık düzenlemesi ve planlanan swap anlaşmalarıyla alakalı mesajlar verdiği aktarıldı.

TL’nin değerini korumak için gerekli adımların atılacağına dair söz verildiği kaydedilirken bunun sıkı para politikasıyla uyumlu olduğu belirtiliyor. TCMB de faizlerin yüzde 19’da sabit tutulduğu son PPK’da sıkı para politikası vurgusu yapmıştı.

Enflasyon üzeri faiz uygulaması taahhüdü itibarıyla faizlerin birkaç ay daha mevcut seviyelerde kalması bekleniyor. Zayıf TL ve emtia fiyatlarının enflasyon üzerinde yarattığı riskler nedeniyle TCMB’nin şahin bir duruş sergilemek durumunda olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen haftaki iki yıl vadeli sabit kuponlu ve beş yıl vadeli TLREF’e endeksli iki tahvil ihalesiyle 8 milyar TL borçlandı ve borçlanma programını tamamladı. Haziranda yurtiçi piyasalardan toplam 27,3 milyar TL borçlanıldı.