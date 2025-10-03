İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? 2025 Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Yaptığı açıklamalarda, üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen ve büyük ilgi gören İŞKUR Gençlik Programı'na da değinen Erdoğan, gençlerin yoğun talebi üzerine kontenjan artışı müjdesini verdi. Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın başlangıcı ve başvuru süreci, İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak resmî açıklamalarla duyurulacak.

Başvuru takvimi henüz netleşmemiş olsa da, üniversite takvimi dikkate alındığında güçlü bir beklenti bulunuyor:

Üniversite kayıt süreçlerinin ve ders başlangıçlarının tamamlanmasının ardından, Ekim ayı itibarıyla programın başlaması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde hem okumak hem de çalışarak deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencilerine fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için resmî kanallar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kontenjanı 150 bine çıkarılan programa başvurular, online platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir:

Resmî Web Siteleri: Adaylar, öncelikle https://genclik.iskur.gov.tr/ veya https://www.iskur.gov.tr/ adreslerini ziyaret etmelidir.

E-Şube Yönlendirmesi: Bu sitelerde yer alan yönlendirme bağlantıları kullanılarak İŞKUR e-Şube sistemine (e-Devlet entegrasyonlu İŞKUR sistemi) giriş yapılacaktır.

Başvuru Tamamlama: E-Şube üzerinden "Gençlik Programı" başlığı altından gerekli kişisel ve eğitim bilgileri doldurularak başvuru işlemi tamamlanacaktır.

İŞKUR Gençlik Programından Kimler Yararlanabilir?

İŞKUR Gençlik Programından yararlanabilecek öğrenciler, yalnızca Devlet üniversitelerinin örgün eğitiminde yer alan, aşağıdaki öğrenim düzeylerindeki aktif öğrencilerdir:

Ön lisans

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

Kimler Faydalanamaz?

Program, yüz yüze eğitimi desteklemeyi amaçladığı için, aşağıdaki statüdeki öğrenciler maalesef programdan faydalanamaz:

Açık öğretim öğrencileri.

Uzaktan eğitim öğrencileri.