117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG Ekim sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarına dair 2025 yılı takvimi, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşti.
117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
ÖGG sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 700 TL sınav giriş ücreti alınacaktır.
Bu ücretler, 15.09.2025 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 19.09.2025 tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır.
ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.
117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
19 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek olan 117. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı'na ait sonuçların açıklanma ve itiraz takvimi belli oldu.
Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ve sonuçlara itiraz süreci için belirlenen tarihler şunlardır:
Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 7 Kasım 2025
İtiraz Başvuru Tarihleri: 10 – 12 Kasım 2025
İtiraz Sonuçlarının İlanı: 13 Kasım 2025