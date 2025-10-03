117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG Ekim sınav tarihi

ÖGG sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 700 TL sınav giriş ücreti alınacaktır.

Bu ücretler, 15.09.2025 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 19.09.2025 tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır.

ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.