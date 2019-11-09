TL varlıklarda alım fırsatı var mı?
Yabancılar, 10 ayda 567 milyon dolarlık hisse sattı.
Ekonomide dipten dönüş sinyalleri ve Fitch’in olumlu kararıyla Türk varlıklarında alımlar artabilir.
GOÜ hisse piyasasına para girişinin hızlanması ve ilginin getiri fırsatı sunan Türkiye’ye kayması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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