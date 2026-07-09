Rus enerji devinden Avrupa’ya kritik doğal gaz uyarısı: Kış öncesi alarm verildi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Şirket, depolardaki gaz rezervlerinin geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde geride kaldığını belirterek, mevcut dolum hızının devam etmesi halinde Avrupa'nın kış aylarına yetersiz stokla girebileceği uyarısında bulundu.

Gazprom: Depolardaki fark 10,3 milyar metreküpe ulaştı

Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 7 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 10,3 milyar metreküp daha az seviyede bulunduğu kaydedilen açıklamada, depoların mevcut hızla doldurulması halinde, Avrupa’daki doğal gaz stok seviyesinin 1 Ekim itibarıyla yüzde 75’in altında kalabileceği vurgulandı.

Kış ayları için arz riski uyarısı

Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının, yaklaşan kış döneminde tüketicilere güvenilir gaz arzı açısından önemli riskler oluşturabileceği ifade edildi.

Orta Doğu’daki gelişmelerden dolayı gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksamıştı.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.