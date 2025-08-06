Tofaş, Emlak GYO ve Tüpraş’tan son haberler

Geçen hafta aracı kurumlar BİST-30 hisselerindeki önerilerinde değişikliğe gitmedi. İkinci çeyrek bilanço döneminin başlamasıyla güncel hisse analizleri ve şirket haberleri takip edildi.

Ekonomist Dergisi/ 3 Ağustos tarihli sayısından

Tofaş, ikinci çeyrekte 69,4 milyar TL gelir, 2,42 milyar TL FVAÖK, 1,75 milyar TL net kâr açıkladı. Gelir ve FVAÖK beklentilere paralel, net kârın parasal kazanç, faiz geliri ve vergi geliri sayesinde beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini aktaran ÜNLÜ & Co, “Finansallardaki çeyreklik güçlü toparlanma, Stellantis-Türkiye’nin konsolidasyonu ve artan satış hacimleriyle desteklendi” diyor.

Emlak GYO, ikinci çeyrekte 127 bin m² brüt satılan alanla birlikte 16 milyar TL konut satış geliri açıkladı. “Bu, satış hacmindeki yüzde 51 ve ortalama gerçekleşen fiyattaki yüzde 55 artışın etkisiyle gelirlerde yıllık yüzde 135 büyümeye işaret ediyor” diyen Ak Yatırım; 2025’in altı ayı itibarıyla şirketin 2025 yılı toplam gelir hedefinin yüzde 62’sine ulaştığına değiniyor. Ak Yatırım’ın verdiği bilgilere göre; özellikle ilk altı aydaki ortalama gerçekleşen satış fiyatı yıllık hedefin yüzde 8 üzerinde kalırken ikinci çeyrek ortalaması hedefin yüzde 40 üzerine çıkarak birim fiyatlarda güçlü bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor.

Moody’s; Tüpraş’ın kredi notunu, 25 Temmuz’da yükseltilen ülke notunun bir kademe üzerine, ‘Ba3’ten ‘Ba2’ye yükseltti. Not görünümü ‘Durağan’ olarak belirlendi.