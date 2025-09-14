Öğrenciler gelince ilçenin nüfusu 38 binden 80 bine çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencileri ve ailelerin şehre gelmesiyle nüfus adeta katlandı. İHA'nın haberine göre 38 bin olan ilçe nüfusu, öğrencilerle birlikte yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçedeki bu yoğunluk, hem yurtlarda hem de apart evlerde barınma talebini artırdı. Bazı öğrenciler özel apart evlerde kalmayı tercih ederken, bazıları Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleşti. KYK yurtlarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Kayıt işlemleri sırasında yurt binaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu.