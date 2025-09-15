Bozkırın ortasında okyanuslara açılan kapı... Gizli ihracat gücü

Yaklaşık 5 bin metrekarelik tesiste çoğunluğu kadınlardan oluşan 45 çalışanla yılda 150 ton düğümlü balık ağı üreten firma, ürünlerini ülkenin birçok yerine gönderdiği gibi Avrupa'ya da ihraç ediyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan da faydalanan işletme, yıllık 250 ton olan üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.