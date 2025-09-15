OpenAI yöneticilerinden şirketlere yapay zeka için 3 öneri

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar, dünya çapında sektörleri ve meslekleri yeniden şekillendiriyor.

Rapora göre 2030'a kadar dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacak. Ancak değişen dinamikler 92 milyon mevcut istihdamı da yerinden edecek. Böylece 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı hesaplanıyor. Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor.

Bu süreçte şirketlerin yapay zekaya uyumu da oldukça kritik olacak. Örneğin iş süreçlerindeki rutin görevler yapay zeka ajanlarına devrediliyor. 2024 yılında değeri 5,7 milyar dolar olarak tahmin edilen pazarın büyüklüğünün 2030 yılına kadar 52 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Business Insider'ın haberine göre Olivier Godement ve Sherwin Wu, OpenAI’nin geliştirici platformunda ürün ve mühendislikten sorumlu liderler.

OpenAI yöneticileri şirketlerin, çalışanların yapay zekayı kullanmasını sağlamak için 3 şeyi doğru yapması gerektiğini söylüyor. Godement ve Wu'nun şirketlerin yapay zekayı nasıl entegre edebileceklerine dair paylaştığı üç ipucu şöyle:

Üst Yönetim Desteği Sağlamak ve Ekip Kurmak: İkiliye göre şirketlerin, yapay zekayı uygulamaya koymadan önce üst düzey liderlerin desteğini alması gerekiyor. Ayrıca, "tiger team" adı verilen, hem teknik becerilere sahip hem de şirket süreçlerine hakim çalışanlardan oluşan bir ekip kurulması öneriliyor.

Godement, "Bir numaralı önemli şey, üst yönetimin desteğini almak ve bunun yanında çok net bir ekip oluşturmak, örneğin bir 'tiger team' kurmaktır" diyor. Godement, bu ekibin, yapay zeka sağlayıcılarından ve şirketin kendi çalışanlarından oluşabileceğini söylüyor. Ona göre böyle bir ekibin üyelerinin ya teknik becerilere sahip olmaları ya da şirketin süreçlerine derinlemesine hakim olmaları gerekiyor. Godement, "Şirket içindeki departmanlarda, örneğin müşteri destek gibi alanlarda, gördüğümüz şey şu: Bilgilerin çoğu, insanların kafasında" diyor.

Net Hedefler ve Ölçütler Belirlemek: Şirketlerin, yapay zeka projelerinde ilerlemelerini takip edebilmek için net ölçütler ve hedefler belirlemeleri gerekiyor. Bu hedefler, çalışanların bilgi ve deneyimlerinden çıkarak oluşturulmalı.

Gelişimi İzlemek ve İlerlemek: Şirketler, belirledikleri hedeflere ulaşmak için sürekli olarak ilerlemeyi izlemeli ve gerektiğinde değişiklik yaparak ilerlemeyi sağlamalı.