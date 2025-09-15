ARA
Ayşegül Sakarya Pehlivan
İş piyasasını ‘hayalet ilanlar’ sardı

Gerçek olmayan veya doldurulma amacı taşımayan ‘hayalet’ iş ilanları iş gücü piyasasında giderek daha görünür hale geliyor.

15 Eylül 2025 | 19:10
Pandemi sonrası derinleşen yetenek krizi ve işe alım süreçlerinin giderek dijitalleşmesi, ‘hayalet iş’ ve ‘vampir işe alım’ kavramlarını iş dünyasının gündemine taşıdı. ‘Hayalet iş’ genellikle işverenlerin gerçek olmayan veya doldurulma amacı taşımayan sahte iş ilanlarını yayınlamasını ifade ederken, ‘vampir işe alım’ ise işe alım süreçlerinin gereksiz derecede uzun tutulup adayların enerjisini tüketen uygulamalar olarak tanımlanıyor. 

Bu tür uygulamalar şirketler için orta vadede pek çok soruna neden olurken, adaylar için hem büyük bir hayal kırıklığına hem de zaman ve kaynak israfına yol açıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Ayşegül Sakarya Pehlivan
