İş piyasasını ‘hayalet ilanlar’ sardı

Hayalet ilanlar, kısa vadede şirketlere stratejik avantaj sağlıyor gibi gözükse de maliyet artışına ve itibar erozyonuna yol açabiliyor.
Pandemi sonrası derinleşen yetenek krizi ve işe alım süreçlerinin giderek dijitalleşmesi, ‘hayalet iş’ ve ‘vampir işe alım’ kavramlarını iş dünyasının gündemine taşıdı. ‘Hayalet iş’ genellikle işverenlerin gerçek olmayan veya doldurulma amacı taşımayan sahte iş ilanlarını yayınlamasını ifade ederken, ‘vampir işe alım’ ise işe alım süreçlerinin gereksiz derecede uzun tutulup adayların enerjisini tüketen uygulamalar olarak tanımlanıyor.
Bu tür uygulamalar şirketler için orta vadede pek çok soruna neden olurken, adaylar için hem büyük bir hayal kırıklığına hem de zaman ve kaynak israfına yol açıyor.
