Bu tarihi lezzet Togg'un yeni rengine ilham verdi

Üretici Mehmet Şah Hazar da firma olarak yaklaşık bir asırdır geleneksel yöntemlere badem şekeri ürettiklerini söyledi.

Badem şekerinin rengini lahor ağacının kökünden hazırlanan özel bir şerbetten aldığını ifade eden Hazar, şunları kaydetti:

"O yüzden tamamen doğal bir ürün. Yediden yetmişe herkesin tüketebileceği bir ürün. Rengi, coğrafi bir renk. Yerli ve milli gururumuz Togg ile bütünleşmiş, rengini ona da vermiş bir ürün. Bu vesile ile gururluyuz, mutluyuz. Mardin'in coğrafi renginin Togg'a yansıtılması güzel oldu. İkisi de Mardin ve ülkemizin milli gururu ve parlayan yıldızı olacaktır."

Esnaf Aydın Yertüm ise Mardin'in yöresel ürününün renginin Togg'un yeni modeline ilham verilmesiyle gururlandıklarını dile getirerek, "Kültürel bir miras olduğu için Mardin'in tanıtımına da katkısı olacak. Badem şekerimizin ve gökyüzünün rengi aynı, Togg ile buluşması çok güzel oldu." diye konuştu.