TürkTraktör iş makineleri sektöründeki 10'uncu yılını kutluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş makinelerinin yanı sıra TürkTraktör güvencesiyle sunulan Fleetpro ve CNH markalı yedek parçaların yanı sıra "Servisim" ürünleri, "TTConnect" ve satış sonrası hizmetler de TürkTraktör standındaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan TürkTraktör'ün iş makineleri alanında da başarıdan başarıya koştuğunu aktardı.

Sejourne, "Türkiye'nin tarım mekanizasyonundaki lideri olarak 1954 yılından bu yana bu topraklar için değer yaratıyoruz. 17 yıldır kesintisiz pazar ve ihracat lideri olarak üretimde 1 milyon 111 bin 111'inci traktör ve 600 bininci motor gibi önemli seviyeleri çok yakın zamanda aştık. Tarımdaki köklü geçmişimiz ve tecrübemiz, iş makinelerinde attığımız başarılı adımlara da kılavuz oluyor. 10'uncu yılı geride bıraktığımız iş makineleri alanında yerli üretime geçmemizle birlikte sektörde güçlü bir yer edindik ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TürkTraktör İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin de sektörün en önemli organizasyonlarından Komatek 2024'te, New Holland ve CASE iş makineleriyle yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

10 yıl önce başlayan yolculuklarının, gelinen noktada pazarda önemli bir paya ulaştığını kaydeden Ertekin, şu değerlendirmede bulundu:

"İş makinelerinde, ortağımız CNH'in dünya klasında üretim yapan fabrikalarından ithal ettiğimiz iş makinelerimizin yanı sıra TürkTraktör'ün uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ışığında 2020'den bu yana yerli kazıcı yükleyici ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Üç yıl gibi kısa bir sürenin sonunda 1000'inci kazıcı yükleyici yerli iş makinemizi banttan indirmenin gururunu geçen sene yaşadık. TürkTraktör bünyesinde çevik dönüşen ilk iş birimi olarak, uçtan uca değer yaratmaya odaklanarak müşterilerimizi işimizin merkezi haline getirdik. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilir pozisyona gelerek performansımızda artış kaydettik ve bu doğrultuda müşterilerimizi dinleyerek kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz."

- "Yaygın bayi ve servis ağıyla sektörde önemli bir yer edindik"

Ortaya koydukları ilerleme ve yatırımların iş makineleri sektörüne olan inançlarının en önemli göstergesi olduğuna işaret eden Ertekin, pazardaki çeşitli ürün ve taleplerin yüzde 90'ından fazlasına cevap verebilecekleri farklı modellerinin bulunduğunu aktardı.

Komatek 2024'te "New Holland B115D Kazıcı Yükleyici", "New Holland L334 Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici", "New Holland E17D Mini Ekskavatör", "CASE 695SV Kazıcı Yükleyici", "CASE CX750D Paletli Ekskavatör", "CASE CX220D Paletli Ekskavatör", "CASE 321F Kompakt Lastikli Yükleyici", "CASE 1121G Lastikli Yükleyici", "CASE 856C Greyder", "CASE CX60C Mini Ekskavatör ve CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici" gibi geniş ürün gamına değinen Ertekin, her ürün segmentini temsil eden iş makinesi modellerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını vurguladı.Ertekin, şunları kaydetti:

"İş makineleri birimi olarak tarım bayilerinin gücünü de arkamıza alarak satış, servis ve yedek parça konusunda etki alanımızı genişletiyoruz. New Holland markamızla 27 bayi ve 105 servis noktamızdan, CASE markamızla ise üç adet 3S, sekiz adet de 2S bayimizin yanı sıra TürkTraktör'ün doğrudan müşteriye ulaşan satış ve satış sonrası noktaları üzerinden en aktif şekilde müşterilerimize ulaşıyoruz. Doğrudan satış ve satış sonrası hizmetlerimizi yürüttüğümüz İzmir ve Ankara'daki iş makineleri tesislerimizin arasına yakın zamanda yeni bir bölgedeki tesisimizi de ekleyeceğiz. Bununla birlikte müşteri odaklı yaklaşımımız neticesinde, aldığımız geri bildirimlerle hizmetlerimizi geliştiriyoruz. İş makineleri için ayrı bir öneme sahip olan ikinci el hizmetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz." AA