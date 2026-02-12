Sevgililer Günü mesaisi hız kazandı: Türkiye’deki güllerin %20’si bu ilçeden

"Ülke genelinde ilçe olarak bakıldığında ilk sırada yer alıyor. Yıllık kesme gül üretimine baktığımız zaman da İzmir'in genelini düşünecek olursak yaklaşık 25 milyon dal olarak geçiyor. Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde bölgedeki hareketlilik artıyor." diyen Şahin, bölgeden hasadı yapılan güllerin yurdun farklı yerlerine gönderildiğini aktardı.