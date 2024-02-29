ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yabancılar borsada hisse sattı, tahvil aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

29 Şubat 2024 | 16:47
Yabancılar borsada hisse sattı, tahvil aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Şubat haftasında net 98 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 28,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, yılbaşından bu yana yabancılar net 115,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 375,5 milyon dolarlık DİBS almış oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 16 Şubat itibarıyla 35 milyar 445,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Şubat'ta 35 milyar 460 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 846,3 milyon dolardan 2 milyar 844,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 91,9 milyon dolardan 98,2 milyon dolara yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
Bitcoin kritik seviyeyi aştı! 27 ay sonra ilk
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
GERİ
İLERİ
Bitcoin kritik seviyeyi aştı! 27 ay sonra ilk
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL