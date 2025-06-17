THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Sitede tecrübesiz (kadın) ve hizmet sektörü deneyimli (kadın/erkek) olmak üzere iki ayrı ilan var. Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak gerekiyor. Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul ediliyor. Ayrıca adaylarda dövme, piercing gibi kalıcı izler de istenmiyor.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak. "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek kabin memuru kadrosu için aranan genel koşullar şöyle:



✈ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

✈ 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

✈ En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

✈ Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

✈ İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

✈ Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

✈ Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

✈ Askerlikten muaf olmamak,

✈ Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

✈ Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Tecrübesiz kadın kabin memuru adayları için aranan şartlar

Genel Koşullar

✈ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

✈ 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

✈ En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:

•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lisans Bölümleri:

•Tüm Bölümler

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

✈ İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

✈ Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

✈ Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

✈ Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

✈ Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)



