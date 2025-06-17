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THY, kadın/erkek kabin memurları alacak: Başvuru şartları

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. Peki, THY'de kabin memuru olma şartları ne? İşte ilanda yer alan şartlar:

17 Haziran 2025 | 18:33
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 18:41
THY, kadın/erkek kabin memurları alacak: Başvuru şartları

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Sitede tecrübesiz (kadın) ve  hizmet sektörü deneyimli (kadın/erkek) olmak üzere iki ayrı ilan var. Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak gerekiyor. Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul ediliyor. Ayrıca adaylarda dövme, piercing gibi kalıcı izler de istenmiyor. 

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak. "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek kabin memuru kadrosu için aranan genel koşullar şöyle:

✈ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

✈ 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

✈ En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

  • Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

✈ Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

✈ İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

✈ Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

✈ Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

✈ Askerlikten muaf olmamak,

✈ Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

✈ Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Tecrübesiz kadın kabin memuru adayları için aranan şartlar

Genel Koşullar

✈ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

✈ 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

✈ En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

   Ön Lisans Bölümleri: 
   •Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
   •Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

   Lisans Bölümleri:
   •Tüm Bölümler

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

✈ İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

✈ Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

✈ Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

✈ Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

✈ Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

 


 

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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
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