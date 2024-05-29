Yiğit Akü halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim?

SPK son bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurmuştu. 3 şirket arasında Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.bulunuyor. İşte Yiğit arzıyla ilgili detaylar:

YİĞİT HALKA ARZ TARİHİ

Yiğit Akü'nün halka arzında talep toplama 29-30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yiğit Akü’nün sembolü “YIGIT” olarak belirlendi.

YİĞİT HALKA ARZ FİYATI

Yiğit Akü halka arzı 34,68 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza ilişkin notlar şöyle:

Halka Arz Tarihi 29-30-31 Mayıs 2024

Halka Arz Yapısı

Sermaye Artırımı: 50.500.000 Nominal (%67)

Ortak Satışı: 24.500.000 Nominal (%33)

Halka Açıklık Oranı %24,96

Halka Arz Fiyatı 34,68 TL

Halka Arz Büyüklüğü 2.601.000.000 TL

Tahsisat Dağılımı: %79 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%1 Şirket Çalışanları

Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım

Satmama Taahhüdü Şirket ve ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı 30 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır

YİĞİT AKÜ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Yiğit Akü halka arzında 50.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı ve 24.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 75.000.000 TL (75 milyon lot) nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

20%: Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımı

40%: Lityum batarya fabrikası yatırımları

30%: İşletme sermayesi ihtiyacınnı karşılanması

10%: Finansal borçların ödenmesi

ŞİRKET NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin sitesine göre Yiğit Akü 1976 yılında Ankara’da kuruldu. Fabrikası 78.356 m2 alana sahip. Şirket ürünlerinin satışını yurtiçi ve yurtdışı alanda tescilli beş markası olan Yiğit, Platin, Helden, MacPower ve Tunç markaları ile gerçekleştiriyor. Yine şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre yurtiçinde 60’ın üzerinde ana bayisi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile hizmet veren şirket otomotiv firmalarına, endüstriyel ve Savunma Sanayine akü tedariği sağlıyor. İzahnamaye göre şirket her türlü akümülatörün imalat, ithalat, ihracat, alım ve satımının yapılmasıyla iştigal ediyor.

YİĞİT AKÜ KİMİN? ORTAKLIK YAPISI

İzahnameye göre şirketin ortaklık yapısı şöyle:

Fatih Valiant Holding A.Ş: A grubu %6,65 - B grubu %23,81 (Mahmut Yiğit)

Start Holding A.Ş: A grubu %6,65 - B grubu %23,81 (Eyüp Yiğit)

Behay Holding A.Ş: A grubu %4,70 - B grubu %14,58 (Hamit Yiğit)

Artık Grup Enerji Sistemleri A.Ş: A grubu %2 - B grubu %8 (Yusuf Değirmen)

Mahmut Yiğit: B grubu %2,80

Eyüp Yiğit: B grubu %2,80

Hamit Yiğit: B grubu %4,20

