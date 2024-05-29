ARA
Bist 100
10677,49
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,2413
0,0086%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9858
-0,0012%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0852
-0,0714%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,89
-0,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yiğit Akü halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim?

Yiğit Akü halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim?

Yiğit Akü SPK'dan halka arz onayı alan son 3 şirket arasında... Şirketin halka arazı için talep toplama süreci bugün başlıyor. Peki, talep toplama kaç gün sürece? Şirket kaç lot dağıtacak? Şirketin ortaklık yapısı nasıl? İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 | 01:46
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 01:46
Yiğit Akü halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim?

SPK son bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurmuştu. 3 şirket arasında Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.bulunuyor. İşte Yiğit arzıyla ilgili detaylar:

YİĞİT HALKA ARZ TARİHİ

Yiğit Akü'nün halka arzında talep toplama 29-30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yiğit Akü’nün sembolü “YIGIT” olarak belirlendi.

YİĞİT HALKA ARZ FİYATI

Yiğit Akü halka arzı 34,68 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza ilişkin notlar şöyle:

Halka Arz Tarihi 29-30-31 Mayıs 2024
Halka Arz Yapısı 
Sermaye Artırımı: 50.500.000 Nominal (%67)
Ortak Satışı: 24.500.000 Nominal (%33)
Halka Açıklık Oranı %24,96
Halka Arz Fiyatı 34,68 TL
Halka Arz Büyüklüğü 2.601.000.000 TL 
Tahsisat Dağılımı: %79 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
                               %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
                               %1 Şirket Çalışanları

Dağıtım Yöntemi     Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım
Satmama Taahhüdü    Şirket ve ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı     30 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır

YİĞİT AKÜ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Yiğit Akü halka arzında 50.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı ve 24.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 75.000.000 TL (75 milyon lot) nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

  • 20%: Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımı
  • 40%: Lityum batarya fabrikası yatırımları
  • 30%: İşletme sermayesi ihtiyacınnı karşılanması
  • 10%: Finansal borçların ödenmesi

ŞİRKET NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin sitesine göre Yiğit Akü 1976 yılında Ankara’da kuruldu. Fabrikası 78.356 m2 alana sahip. Şirket ürünlerinin satışını yurtiçi ve yurtdışı alanda tescilli beş markası olan Yiğit, Platin, Helden, MacPower ve Tunç markaları ile gerçekleştiriyor. Yine şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre yurtiçinde 60’ın üzerinde ana bayisi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile hizmet veren şirket otomotiv firmalarına, endüstriyel ve Savunma Sanayine akü tedariği sağlıyor. İzahnamaye göre şirket her türlü akümülatörün imalat, ithalat, ihracat, alım ve satımının yapılmasıyla iştigal ediyor.

YİĞİT AKÜ KİMİN? ORTAKLIK YAPISI

İzahnameye göre şirketin ortaklık yapısı şöyle:

Fatih Valiant Holding A.Ş: A grubu %6,65 - B grubu %23,81 (Mahmut Yiğit)
Start Holding A.Ş: A grubu %6,65 - B grubu %23,81         (Eyüp Yiğit)
Behay Holding A.Ş: A grubu %4,70 - B grubu %14,58         (Hamit Yiğit)
Artık Grup Enerji Sistemleri A.Ş: A grubu %2 - B grubu %8 (Yusuf Değirmen)
Mahmut Yiğit: B grubu %2,80
Eyüp Yiğit:   B grubu %2,80
Hamit Yiğit:  B grubu %4,20
 

İlgili Haberler
Horoz Lojistik halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim? Ne iş yapıyor?
Horoz Lojistik halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim? Ne iş yapıyor?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,89 -0,06%
  • ALTIN ONS 2358,61 -0,13%
  • BIST 100 10677,49 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,385 0,146%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36556 0,07328%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,575 -0,2278%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2413 0,0086%
  • EURO/DOLAR 1,0852 -0,0714%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9858 -0,0012%
  • STERLIN/DOLAR 1,27539 -0,05681%
Borsa Haberleri
Borsada 6 şirket için bugün (29 Mayıs) temettü günü
Horoz Lojistik halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim? Ne iş yapıyor?
Yiğit Akü halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim?
Ulusoy Un (ULUUN) yeni bedelsiz kararını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
Borsada 6 şirket için bugün (29 Mayıs) temettü günü
Horoz Lojistik halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim? Ne iş yapıyor?
Yiğit Akü halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Sahibi kim?
Ulusoy Un (ULUUN) yeni bedelsiz kararını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL